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Чеферин обяви пред Гонзо и другите шефове на членки на УЕФА, че иска 4-и мандат като президент

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Президентът на УЕФА Александър Чеферин и Георги Иванов. СНИМКА: TEAM BULGARIA

Президентът на УЕФА Александър Чеферин обяви пред националните асоциации в Берлин, включително пред ръководителя на БФС Георги Иванов-Гонзо, че ще се кандидатира за четвърти мандат (до 2031 г.) на конгреса в Астана догодина.

Макар през 2024 г. той да твърдеше, че ще се оттегли след края на третия си мандат през 2027 г., спорни промени в устава на УЕФА му позволяват да се бори за нов мандат.

Решението идва на фона на изостреното напрежение и загубеното доверие между УЕФА и президента на ФИФА Джани Инфантино заради спорни инвестиционни планове на ФИФА.

Президентът на УЕФА Александър Чеферин и Георги Иванов. СНИМКА: TEAM BULGARIA

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