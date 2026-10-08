Български тенисист с 4-а победа поред в Палермо

Тенисистът ни Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Палермо (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

Милев, който премина успешно квалификациите след две победи, постигна втория си успех в основната схема. Българинът се наложи с 6:2, 7:6 (5) над поставения под №8 и №271 в световната ранглиста Бувайсар Гадамаури (Белгия). Двубоят продължи час и 53 минути.

Милев спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2, за да затвори убедително първия сет. Във втората част той изостана с 2:5, но показа характер и успя да обърне резултата до 6:5. Сетът беше решен в тайбрек, в който националът спечели две поредни точки след 5:5 и стигна до крайния успех.

С тази победа Милев заработи 11 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема №619. За място на полуфиналите българинът ще играе срещу победителя от мача между втория поставен Лоренцо Джустино (Италия) и Карлос Санчес Ховер (Испания).