"Ботев" (Пд) изпълни решение на убития си бос Илиян Филипов

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„Ботев" (Пловдив) пусна в продажба билетите домакинството на „Ботев" (Враца) в турнира за Купата на Елита, съобщиха от клуба и допълниха, че още преди тегленето на жребия покойният вече президент Илиян Филипов е взел решението пропуските да са на цена от 5 евро за всички сектори.

Входните талони са налични онлайн на kolezha.bg, както и в клубния магазин. Билетите за мача с врачани ще се продават и на касите в деня на двубоя със „Славия" в събота.

Закупените до момента сезонни абонаментни карти ще важат за срещата срещу „Ботев" (Враца).

„Жълто-черните" се изправят срещу врачани в четвъртфиналите на турнира за Купата на Елита на 14 октомври (сряда) от 19,00 часа на стадион „Христо Ботев" в Пловдив.