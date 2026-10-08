ЦСКА пусна евтини билети за “Монако”

Евтини билети пуснаха от ЦСКА за първия си двубой от същинската фаза на Лигата на конференциите срещу “Монако”. Срещата е на 15-и на “Васил Левски”.

За разлика от другия ни евроучастник - “Левски”, който домакинства на същото съоръжение в Лига Европа, цените за срещата на “червените” с именития френски отбор са драстично по-ниски. Зад вратата цената на билетите е 15 евро. За сравнение “сините” бяха оценили тези места в дебютния си евромач от същинската фаза на втория по сила турнир на УЕФА на 27 евро.

Пропуските за двете централни трибуни, съответно “В” и “А”, струват 20 и 30 евро. Място в ложата пък се продава за 40 евро. Или общо взето, драстично по-евтино от парите, които искаха “Левски” за първия си мач в основната фаза на европейските турнири. Важно уточнение обаче е, че всички билети са поименни - тоест не може да се препродават.

Очакванията са на стадион “Васил Левски” да има около 20 хил. зрители, които да подкрепят “червените”. Френският тим също ще бъде подкрепян от малка агитка.

Иначе БФС прати един от най-перспективните ни рефери за дербито на двете цесека. ЦСКА 1948 приема ЦСКА в Бистрица в неделя от 20,00 ч. За дербито билетите за гостите са 20 евро. Или колкото да гледаш мач от Лигата на конференциите.

За главен съдия от централата изпратиха Любослав Любомиров. Младият съдия е сочен за бъдещето на родните рефери. Помощници на перничанина ще са Петър Митрев и Дарин Иванов. Интересното е, че една от двете ни най-добри съдийки - Христиана Гутева, ще е асистент на ВАР.

Двубоят в Бистрица пък ще е дебют за новия треньор на ЦСКА Маркус Гиздол. Немският спец бе представен в началото на седмицата.

