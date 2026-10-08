От Бенин се оплакаха, че се отнесли към тях като роби

От федерацията на Бенин се оплакаха, че аржентинците са се отнесли към тях като роби за последния мач на Лионел Меси в Буенос Айрес.

Африканците били със забрана да се доближават до аржентинците след мача, да не се опитват да си разменят фланелки и дори да влизат в тунела на стадион “Монументал”, който е определен за домакините.

Нито един цент от приходите, които са за милиони, след като на трибуните присъстваха над 85 000 зрители, няма да влезе в касата на бенинската федерация.

Африканците имаха един куп проблеми, за да стигнат до Аржентина, но все пак уважиха Меси и се явиха за мача. Те останаха без чартър и висяха няколко дни в Мароко, след като самолетът им бе отказан.

В състава на Бенин има и футболист от родното първенство. Това е Тамиму Уору от ЦСКА.