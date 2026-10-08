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От Бенин се оплакаха, че се отнесли към тях като роби

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На националите на Бенин е било забранено всичко след бенефиса на Лионел Меси. СНИМКА: РОЙТЕРС

От федерацията на Бенин се оплакаха, че аржентинците са се отнесли към тях като роби за последния мач на Лионел Меси в Буенос Айрес.

Африканците били със забрана да се доближават до аржентинците след мача, да не се опитват да си разменят фланелки и дори да влизат в тунела на стадион “Монументал”, който е определен за домакините.

Нито един цент от приходите, които са за милиони, след като на трибуните присъстваха над 85 000 зрители, няма да влезе в касата на бенинската федерация.

Африканците имаха един куп проблеми, за да стигнат до Аржентина, но все пак уважиха Меси и се явиха за мача. Те останаха без чартър и висяха няколко дни в Мароко, след като самолетът им бе отказан.

В състава на Бенин има и футболист от родното първенство. Това е Тамиму Уору от ЦСКА.

На националите на Бенин е било забранено всичко след бенефиса на Лионел Меси. СНИМКА: РОЙТЕРС

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