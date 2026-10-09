Шефовете в БФС се събират на Изпълком следващата седмица

Шефовете в БФС ще се съберат на извънреден Изпълком. Това трябва да се случи през следващата седмица, като най-вероятно ще е в понеделник.

На него ще бъде приета оставката на Александър Димитров, който напусна сам. Наставникът стартира Лигата на нациите с историческа загуба от Люксембург 1:2 в Пловдив, а след това представителният ни тим врътна безлично 0:0 с Естония. Именно след двубоя с прибалтийската страна Димитров хвърли оставката и постави в шах всички в БФС, които не очакваха подобен ход и нямаха вариант кой да го замести. Останалите две срещи от прозореца - гостуването на Исландия, загубено 0:3, и успехът 2:0 над Люксембург, първият ни отбор бе воден временно от Атанас Рибарски.

На заседанието на шефовете на БФС се очаква да бъде решено кой да води националите в последните 2 мача от Лигата на нациите. Вариантите са няколко, като фаворит е Рибарски, който е оставил отлични впечатления у играчите. Всичко обаче ще се реши, когато се съберат всички членове на Изпълкома - общо 15 души. Другата седмица е първата възможна за среща на високо ниво в БФС, тъй като президентът Георги Иванов бе на среща на европейската футболно централа, заради която не се прибра с чартъра с отбора от Люксембург.

Няма и много време, тъй като следващите 2 мача - последните от Лигата нациите, с Исландия и Люксембург са след малко повече от месец. А две седмици преди това най-късно трябва да са изпратени повиквателните.

Нашите имат реален шанс да се класират на второ място, респективно да играят бараж за влизане в дивизия “Б”. Тази цел бе поставена от президента Георги Иванов на предишния селекционер Александър Димитров. България се нуждае от поне 4 точки в заключителните две срещи от турнира, за да има шанс да финишира на заветното второ място. Нашите изостават от Естония на 2 точки. Ние имаме 4. Лидер е Исландия - 8, а Люксембург е с 3 точки.

След напускането на Димитров десетки мениджъри пък са започнали да заливат БФС с оферти за свободни треньори, които евентуално да поемат България. Разговори обаче към момента не са водени с никого, научи “24 часа”.

От Румъния се появи информация, че бившият им селекционер Едуард Йорданеску също е сред разглежданите за нов селекционер на родината ни. Според информацията съществува голяма вероятност 48-годишният Йорданеску да води нашите в оставащите две срещи през ноември - срещу Исландия на “Колежа” и срещу естонците в Талин. Според информация на “24 часа” обаче шансът това да се случи е нулев.

Просто няма време да се водят разговори с бившия предводител на ЦСКА, както и документално да се оформят нещата. Синът на Ангел Йорданеску се задържа едва три месеца на “Армията” по времето на Гриша Ганчев. За последно специалистът беше начело на “Легия” (Варшава) през 2025 г. С него като наставник Румъния срази с 3:0 Украйна и завърши 1:1 със Словакия на Евро 2024, за да достигне до осминафинал срещу Нидерландия в Мюнхен, загубен с 0:3.

Другото име, което се лансира сериозно, че може да поеме първия ни тим, е Александър Янкович. Сърбинът в момента е без отбор. Сале, както го наричат всичко в родината му, преди години бе помощник на Славолюб Муслин в “Левски”.

“24 часа” научи още, че няма никакъв шанс бразилецът Силвиньо да поеме националите. В навечерието на двубоя с Исландия в Рейкявик в края на седмицата първо се появиха тези информации. А с всеки изминал ден писанията, че бившият селекционер на Албания ще вземе България, се засилват. Назначението му обаче не стои на дневен ред. Единственото вярно е, че наистина Силвиньо е бил предложение на президента на БФС Георги Иванов - Гонзо. И дотам.

