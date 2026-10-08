5-има българи ще помагат на Гиздол в ЦСКА

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Стана ясен щабът на Маркус Гиздол в ЦСКА. Общо 5-има българи ще работят със специалиста с богат опит в Бундеслигата, който пое "червените" Помощници на германеца ще са неговите сънародници - Райнер Видмайер и Якоб Браун.

Треньор на вратарите на ЦСКА ще бъде Ивайло Иванов. До момента той работеше основно във втория отбор на "червените", но помагаше на Даниел Моралес при временния му престой в първия тим.

57-годишният Гиздол ще разполага с двама кондиционни специалисти - Костадин Джоргов и Георги Петров.

Анализаторите също са двама - Мартин Стоянов и Мартин Митов.