Енчо Керязов награди баскетболистите от БКХУ „Левски“ за шампионската титла в Сливен

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди състезателите и екипа на БКХУ „Левски" заради шампионската им титла и силното им представяне в международния турнир по баскетбол на колички InWheel, проведена в Сливен, съобщиха от спортното министерство.

„Поздравявам Ви за постигнатия успех и за достойното представяне на България. Тези резултати показват силата на характера, постоянството и труда, които стоят зад всеки спортен успех. Но отвъд спортните постижения Вие сте и вдъхновение за много млади хора. Спортът трябва да дава възможности и да създава среда, в която всеки може да развива своя потенциал", обърна се министърът към отбора. Той отправи и покана към тях с думите: „Вратите на Министерството на младежта и спорта са отворени за Вас – за добри идеи, инициативи и проекти, които могат да дадат още по-голяма възможност за развитие на този спорт. Очакваме Ви с още по-смели идеи и още по-големи постижения."

СНИМКА: ММС

Българският състав завърши убедително на първо място в крайното класиране на международната надпревара, изпреварвайки втория — гръцкия „Пансерайкос", и третия — румънския КСМ „Корона Брашов". Индивидуалното отличие за най-полезен състезател (MVP) на турнира спечели Йоанна Михайлова от отбора на БКХУ „Левски".

Надпреварата в Сливен е част от международния проект „Inclusive Wheelchair Sport Events – InWheel", реализиран по програма „Еразъм+" със съфинансиране от Европейския съюз. Инициативата цели насърчаване на социалното приобщаване чрез спорт, популяризиране на баскетбола на колички и разкриване на повече възможности за хората с увреждания.

СНИМКА: ММС

Като част от събитието бяха организирани и БаскИн срещи, в които се включиха състезатели от клубове в Елена, Тутракан, Пловдив и Карлово. Този приобщаващ формат даде възможност на участници с различни възможности да бъдат заедно на игралното поле и обогати състезателната програма.