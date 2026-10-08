Радослав Росенов е Спортист №1 на България за месец септември

Радослав Росенов спечели за трети път в кариерата си приза за Спортист №1 на България. 22-годишният русенец бе отличен в анкетата на Пресклуб „България" за представянето си през месец септември. Той завоюва златен медал на Европейското първенство за мъже. В категория до 60 килограма националът ни ликува в „Асикс Арена", въпреки две сериозни аркади, които получи в хода на турнира. Росенов получи 21 гласа в допитването до медиите, като изпревари лекоатлета Божидар Саръбоюков, който е втори с 8.

„Благодаря за това признание. За мен е чест, че имам възможността за трети път да съм тук, като спортист на месеца. Дадох всичко от себе си на европейското първенство, за да зарадвам близките си и всички фенове в залата. Специални благодарности на президента на федерацията Красимир Инински, на треньорите на националния отбор и на личните ми треньори, без които това нямаше да е възможно. Сега пред мен идва следващата цел – да спечеля медал от световното първенство догодина, което ще ми донесе квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис. Аз не искам просто медал, а да стана световен шампион, но нека да вървим стъпка по стъпка", каза Росенов, който показа всичките си 9 златни медала от европейски първенства за юноши, младежи и мъже!

Равносметката си за отминалия шампионат направи и президента на БФ Бокс Красимир Инински: „Минаха две седмици, но още съм подвластен на емоциите. Европейското първенство бе наистина голяма отговорност и съм щастлив, че се справихме безгрешно – като организатори и домакини. Може само да ме радват добрите думи, които получихме от всички гости, ръководители, треньори и състезатели. Дали това ще ни донесе домакинство на световното първенство? Възможно е, но не искам да гледаме толкова надалеч. Сега имаме друга цел – максимален брой квоти за Олимпийските игри и след две години да сме тук с няколко медалисти".

Треньорите на националния отбор Жоел Арате, Валентин Поптолев и Петър Лесов се обединиха около становището, че част от боксьорите ни са били ощетени на първенството, но и че предстои още работа, за да не оказват подобни съдийски действия влияние върху резултатите на световния шампионат през пролетта. Бронзовият медалист Рами Киуан от своя страна е категоричен, че в новата си категория, до 70 килограма, има реален шанс за медал от световното първенство, но и конкуренцията там ще бъде на изключително високо ниво.

Преди началото на пресконференцията се състоя и много емоционален момент. Президентът на БФ Бокс Красимир Инински връчи специален подарък на уредника на Музея на спорта Катя Иванова. Той й поднесе бутиковите медали, изработени за европейското първенство в София. Двамата се зарекоха, да имат повод да обогатят колекцията на музея с още златни отличия, визирайки Олимпийските игри в Лос Анджелис.