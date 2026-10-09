Формула 1 ще се завърне в Африка след 37 г.

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Собствениците на Формула 1 и правителството на Руанда са постигнали съгласие, за да организират първата Гран при на Руанда през 2030-а, съобщават местни източници.

Така Формула 1 ще се завърне за пръв път в Африка след последното състезание в Република Южна Африка през 1993 г.

Източник от Международната автомобилна федерация (FIA) заяви, че се очаква пресконференция следващата седмица в столицата на държавата в източна Африка - Кигали.

На нея ще присъстват и ръководители от Катар, които "подкрепят" проекта.