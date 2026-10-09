Останаха само двама в битката за борбата

Претендентите за президентския пост в борбата останаха двама - Станка Златева и Тодор Ангелов. Издигнатият от шест клуба Мирослав Гочев се отказа официално от кандидатурата си и подкрепи Ангелов. С него бяха възпитаничката му Биляна Дудова (единствената българка, която ще ходи на световното в Алмати в края на този месец), най-добрата ни съдийка Евелина Николова, също медалистка от големи първенства, сребърният медалист от олимпийски игри Михо Дуков и други.

Гочев благодари на тези, които са го издигнали, но в лицето на Ангелов виждал обединителната фигура, която в този момент е нужна на спорта.

Биляна Дудова разкри за още един сериозен гаф на федерацията, която я е оставила без реален треньор на световното. От централата на Станка Златева отказали да платят на Мирослав Гочев лиценза да води схватките край тепиха.

“Остава ми да се надвиквам с цялата публика”, обясни той.

За първи път, откакто България развива борба за жени, имаме само една представителка на световното първенство. Само преди години бяхме една от най-сериозните сили на планетата в този спорт.

От федерацията отново решиха да обясняват, че борците на ЦСКА няма да участват на шампионата, защото не участвали в централизирана подготовка. Всичките ни звезди в класическата борба начело със Семен Новиков и Кирил Милов реално искат да участват на лагерите с личните си треньори, на които имат пълно доверие, а не да им се натрапват други.

Бившият генерален секретар Белчо Горанов се опитал допълнително да включи звездите ни в списъците за световното, без знанието на Златева и управителния съвет, и заради това бе уволнен. Преди дни бе махнат, защото изтеглил жалбата на Станка Златева срещу избора на Весела Лечева в БОК.

