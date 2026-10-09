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"Нефтохимик" върви без грешка с 6 от 6 в контролит...

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"Нефтохимик" върви без грешка с 6 от 6 в контролите

Велизар Маджаров

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Снимка: "Нефтохимик"

Отборът на "Нефтохимик" върви без грешка в контролните мачове с равносметка 6 от 6.

Пред стотина зрители в зала "Младост" в четвъртък вечер бургазлии биха "Берое" с 3:1 гейма.

В отделните части 25:16, 25:14, 23:25, 25:20 за момчетата на треньора Иван Станев. Най-резултатен с 18 точки беше диагоналът на победителите Стоян Димитров. С 12 точки завърши Димитър Василев.

Последното попълнение в "Нефтохимик" Тодор Вълчев игра два гейма и приключи с 9 точки. С толкова е и централният блокировач Мартин Кръстев.

В днешния петъчен ден от 17 часа двата отбора се срещат отново в зала "Младост".

Снимка: "Нефтохимик"

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