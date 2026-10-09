Артета е най-високоплатеният треньор в света

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Мениджърът на "Арсенал" Микел Артета оглави класацията на най-високоплатените футболни треньори в света, след като удължи договора си с лондонския клуб, съобщава La Vanguardia. Според информации 44-годишният испански треньор ще печели приблизително 26 милиона евро годишно. Преди това заплатата му беше приблизително 17,3 милиона евро на сезон.

Старши треньорът на "Ал Хилал" Симоне Индзаги е втори в класацията със заплата от 25,7 милиона евро годишно. Треньорът на "Атлетико" (Мадрид) Диего Симеоне допълва челната тройка със заплата от 23,2 милиона евро.

Новият договор на Артета с "Арсенал" е до 2030 г. Испанецът е начело на лондонския клуб от декември 2019 г. През сезон 2025/26 под негово ръководство клубът стана шампион на Англия.