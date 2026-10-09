Майката на Кристиано: Синът ми можеше да си тръгне през предната врата, а вместо това излезе през задната

„Тъжна съм, това е нормално. Беше шок. Синът ми можеше да си тръгне през предната врата, а вместо това излезе през задната". Това заяви майката на Кристиано Роналдо - 71-годишната Дос Сантос Авейро пред португалското списание TV 7 Dias.

Както е известно, мегазвездата напусна националния отбор и вече е изиграл последния си мач. Той се скара със селекционера на родината си.

Заради случилото се родителката на Кристиано призна, че е „поплакала малко. Понякога е добре да излееш емоциите си. Сега трябва да преодолеем това."

Миналата седмица Роналдо напусна демонстративно тренировъчния лагер на Португалия в Дания след разногласия с националния селекционер Жорже Жезуш. Последвалите събития предизвикаха бурни дебати и дори намесиха политиката.

По-късно 41-годишният нападател на саудитския "Ал Насър" изложи своята версия за случилото се в подробна декларация, като същевременно отправи остри критики към Жезуш. Остава неясно дали той отново ще играе за националния тим Португалия.

След напускането му майката на Роналдо разкри, че двамата са разговаряли по телефона: „Той ми каза: „Мамо, не се притеснявай. Ще кажа истината, когато се съберем всички." А аз му отвърнах: „Добре, сине, обърни нещата в своя полза." И това беше всичко. Казах му да запази спокойствие, но постъпи така, както сам прецени. Ще видим. Оказах му пълна подкрепа, но нямаше полза. Но това няма значение. Той е дал толкова много на Португалия, затова винаги е там. Винаги е бил герой за Португалия."

Мария Долорес дос Сантос Авейро също така смята, че португалците „не оценяват Роналдо така, както трябва. Но такъв си е португалският манталитет."

Откакто дебютира за Португалия през 2003 година, Кристиано Роналдо е отбелязал 146 гола в 234 мача.