Краля с неофициален дебют за новия си тим

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ЛеБрон Джеймс записа десет точки, пет асистенции и четири борби в неофициалния си дебют за "Филаделфия". Отборът му обаче отстъпи със 108:114 срещу "Бруклин" в среща реди началото на редовния сезон в НБА.

Джеймс, който пристигна във "Филаделфия" това лято, остана на игрището само през първото полувреме.

Краля успя да стреля само веднъж от игра за 18 минути, но бе фаулиран четири пъти и вкара всичките си осем опита от линията.

"Щастлив съм, че записах няколко минути с момчетата, с които тренирам вече от две седмици, може би две седмици и половина", каза Джеймс.

Най-резултатен за Филаделфия бе Джейлън Браун с 18 точки, а Джулиъс Рандъл вкара 14 за Бруклин.