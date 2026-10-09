С много по-малко пари за заплати от конкурентите "Левски" станал шампион

Много хора се смееха и иронизираха думите на треньора на "Левски" Хулио Веласкес, който многократно заяви, че неговият отбор не разполага с бюджети на ЦСКА и "Лудогорец", но въпреки това е успял да направи "сините" шампиони.

Е, че испанецът е бил напълно прав стана ясно от декларациите на тимовете от т.нар. роден елит.

Според тях шампионът "Левски" за миналата година е плащал заплати в размер на 13 072 000 лева и измества по този показател от третото място "Ботев" (Пловдив), който преди година бе пред тях. Столичани генерират печалба от 2 769 000 лева за 2025 година. "Сините" са клубът с най-големи приходи от карти и билети в България - над 5,2 млн. лв., с голяма преднина пред останалите.

Лидер с почти 3 пъти повече пари, дадени за заплати, е "Лудогорец" - 32,8 млн. лева за 2025 г. За сравнение година по-рано сумата е била 29 446 000 лева.

Разградчани обявяват и рекордни приходи от 82 614 000 лева спрямо 68 887 000 лв. 12 месеца по-рано. Разходите също са исторически - 78 585 000 лева, а сметките показват, че печалбата им е малко под 4 млн. лева.

Близо до бюджета на "Лудогорец" по заплати е ЦСКА. "Червените" са платили на играчи и т.н. общо 29 252 000 лева за 2025 година. Това е увеличениe с близо 8 млн. лв. спрямо 12 месеца по-рано.

Приходите на "червените" за въпросния период са 20 025 000 лева, а разходите - 54 472 000 лева. Това е напълно логично, тъй като "армейците" имат огромни разходи по изграждането на новия си стадион.