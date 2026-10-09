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Шампионът "Левски" стартира със загуба на турнир в Сърбия

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Снимка: ВК "Левски"

Шампионът в мъжкия ни волейбол "Левски" отстъпи с 1:3 на черногорския "Будва" в първата си среща от приятелския турнир "Мемориал Великана" в Нови Сад.

След 15:25 в първата част, вторият гейм бе по-оспорван, но съперникът се наложи с 25:23. В третата част момчетата на Николай Желязков бяха категорични с 25:14, а четвъртата завърши с битка до последно - 28:26 за "Будва".

Най-резултатен за българския тим бе Гордан Люцканов с 16 точки, 13 добави Торор Скримов. Отново с добра игра се отличи Димитър Пейчинов - 12 точки и 3 блокади.

За "Левски" предстоят мачове с домакините от "Войводина" и в събота с КРКА (Ново место).

Снимка: ВК "Левски"

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