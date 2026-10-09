Нагелсман може да се завърне в Лайпциг

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Провалилият се начело на Германия Юлиан Нагелсман може да се завърне в „ РБЛайпциг".

Както съобщава Sky Sport, аржентинецът Мартин Демикелис, който води отбора през този сезон, е под голям натиск заради неубедителни резултати.

"РБ Лайпциг" заема 9-о място в Бундеслигата и загуби първия си мач в Шампионската лига.

Нагелсман се радва на добра репутация в системата на „Ред Бул".

Той бе начело на „РБ Лайпциг" от 2019 до 2021 г. и го изведе до полуфиналите на Шампионската лига за първи път в неговата история.