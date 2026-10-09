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БК "Моката", БК "Локомотив София" и БК "Лаута" са отборни шампиони на България по бокс

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Победителите триумфират на почетната стълбица.

Талантите от БК "Моката", БК "Локомотив София" и БК "Лаута" са новите отборни шампиони на България по бокс. Те достигнаха до върха при подрастващите, след като в Ботевград се проведе втория кръг от Държавното лично-отборно първенство.

При най-малките, девойки до 15 години, на върха на почетната стълбичка се качиха момичетата от БК "Моката". Те спечелиха отборното класиране, изпреварвайки на върха ЦСКА и боксьорките от "Лаута". При по-големите, до 18 години, над всички в крайното класиране са момичетата от Локомотив София. Те спечелиха титлата, следвани от представителките на "Мизия 80" и БК Ивайло Маринов. С трофея при младежите до 18 години се поздравиха в БК "Лаута". Те приключиха пред ЦСКА и "Локомотив София" в генералното класиране.

Турнирът в Ботевград премина при сериозен интерес. 130 таланти от цялата страна показаха на какво са способни през изминалите дни.

Победителите триумфират на почетната стълбица.

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