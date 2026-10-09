"Черноморец" организира гратис пътуване за фенове до Добрич

Финансовият благодетел на "Черноморец" д-р Спасимир Иванов отпуска автобус за гратис пътуване на феновете до Добрич за мача срещу "Добруджа" от 12-ия кръг във Втора лига в събота от 18 часа.

Бургазлии, които са сред челниците във временното класиране вече са в пълен състав, след като наказанията на централния защитник Я Я Драме и плеймейкъра Красиан Колев изтекоха. Готов след възстановяване от операция още преди старта на сезона е украинския дефанзивен халф Иван Брикнер.

"Нямаме проблеми с контузени. На линия е и 17-годишният Ростислав Костенски, който имаше ангажименти с юношеските национали до 19. Отиваме за три точки", призна пред "24 часа" старши треньорът на бургаските "акули" Ангел Стойков.