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https://www.24chasa.bg/sport/article/23705037 www.24chasa.bg

"Черноморец" организира гратис пътуване за фенове до Добрич

Велизар Маджаров

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Финансовият благодетел на "Черноморец" д-р Спасимир Иванов отпуска автобус за гратис пътуване на феновете до Добрич за мача срещу "Добруджа" от 12-ия кръг във Втора лига в събота от 18 часа.

Бургазлии, които са сред челниците във временното класиране вече са в пълен състав, след като наказанията на централния защитник Я Я Драме и плеймейкъра Красиан Колев изтекоха. Готов след възстановяване от операция още преди старта на сезона е украинския дефанзивен халф Иван Брикнер.

"Нямаме проблеми с контузени. На линия е и 17-годишният Ростислав Костенски, който имаше ангажименти с юношеските национали до 19. Отиваме за три точки", призна пред "24 часа" старши треньорът на бургаските "акули" Ангел Стойков.

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