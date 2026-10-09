Трети сезон Магучих е на 12 см от световния си рекорд

Отново лъсна липсата на потенциал при украинката, въпросите остават

Сезонът в леката атлетика завърши и отново поглеждаме към сектора за скок на височина при жените. И пак виждаме как украинката Ярослава Магучих “гравитира” на средно 12 см под собствения си световен рекорд. Трета поредна година украинката е неспособна дори да доближи, камо ли да атакува тези загадъчни 210 см, с които отне върха от Стефка Костадинова.

Още през лятото на 2024 г. се появиха необясними обстоятелства около постижението на Магучих от 210 см, с които тя подобри на турнир в Париж с 1 см задържалия се близо 37 години световен рекорд на българката. Трета поредна година резултатът на украинката поражда въпроси, които все така остават без отговори...

Причината е много проста - Магучих изобщо не показва, че е способна да скача на подобна “космическа” кота и резултатът ѝ от 7 юли 2024 година си остава съмнително самотен и необясним. Точно тази липса на потенциал е най-мистериозното около въпросните 210 см и настоящият сезон отново доказва това. Тук оставаме настрани повдиганите от мнозина анализатори съмнения дали за украинката тогава не е имало “зелен коридор”, дали всичко около контрола и измерването на този турнир е било наред…

Най-добрият ѝ

резултат - на

домашната сцена

в Лвов

През тази година Магучих участва в 15 състезания и една квалификация (в която резултатът ѝ от 191 см дори не слагаме в сметките).

В тези 15 старта седем пъти е преодолявала 200 и повече сантиметра и осем пъти е оставала под тази гросмайсторска граница.

Във въпросните седем турнира три пъти е скачала 200 см, три пъти 201 и веднъж 203 см.

Този най-силен неин резултат обаче е записан на украинския национален турнир в Лвов, един от скоковете на 200 см също е у дома - по време на летния държавен шампионат също в Лвов. В останалите осем турнира тя постигна следните резултати: два пъти 199 см, три пъти 197 см, два пъти 196 см и веднъж 194 см…

Така средната височина от победните скокове през годината на украинката е около 198 см. Или точно 12 сантиметра под рекорда. На няколко пъти Ярослава опитва леко да повдига летвата към върховната кота, но не ѝ се удава. Най-смелата ѝ атака бе по време на световното в зала в Полша, но и в трите си опита на 206 см бе много далеч от истината, а атака за рекорд на 211 см за нея е в сферата на фантастиката.

Само за сравнение - веднага след като през 1987 г. скача рекордните 209 см, Стефка Костадинова атакува три пъти само за 15-ина дни собствения си световен рекорд с опити на 210 см - като побеждава съответно в Риети с 206 см, в Падуа с 205 см и в Каляри с 207 см. След това през зимата на 1988-а прави това и в залата на Пирея, където триумфира с 204 см. Българката атакува без успех 210 см в още три състезания, които печели с по 205 см: в Сан Марино през 1992 г, във Фукуока през 1993 г и в Атланта през 1996 г., веднага след като си осигури олимпийското злато. Като отделни опити това са общо 19 атаки на собствения световен рекорд от българката. За сравнение за повече от две години след рекордните си 210 см Магучих е преодоляла само в едно състезание (при това у дома) максимум 203 см, в други четири турнира е скочила 202 см, а от такава кота да пробваш после 211 см, е абсурдно, дори излагащо…

Загуби в 4

турнира, липса на

конкуренция не е

оправдание

През този сезон Магучих продължи да доминира в сектора, но това не значи, че е без конкуренция и че е оправдание за ниските резултати. В четири от турнирите тя бе победена, като на Weltklasse в Цюрих дори бе четвърта. Така отново остава без отговор въпросът как е възможен подобен необясним моментен “космически взрив” във формата на един състезател и защо той не се потвърждава със сходни резултати вече три сезона.

Наистина на големите първенства тя си прибира златните медали, но в цялата си кариера Костадинова едва ли има толкова поражения, колкото украинката за един сезон.

Но дори и титлите бяха с жалки постижения. Най-силното бе на световното в зала - 201 см, на първото върховно първенство в Будапеща - 199 см и европейската титла в Бирмингам - с незавидните 197.

В най-престижната верига - Диамантената лига, за цял сезон тя спечели само два турнира със 197 и 200 см. Толкова победи записа и австралийката Никол Олисегърс, като и двата пъти бе над 2 метра - 201 и 202 см. И във финала на веригата в Брюксел бе бита от другата австралийка Елинор Питърсън, която скочи 201 см. Магучих бе втора със 199.