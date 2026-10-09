Точно в 19,12 часа утре "Ботев" ще отдаде почит на Илиян Филипов преди мача със "Славия"

В 19,12 часа утре преди мача "Ботев" срещу "Славия", който стартира в 20 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, фенове, футболисти и ръководството на клуба ще отдадат почит на починалия преди седмица президент на "жълто-черните" Илиян Филипов. Часът е символичен, тъй като клубът е създаден 1912 година.

Стадионът на "канарчетата" е напълно разпродаден за мача. От клуба взеха решение билетите за срещата да бъдат пуснати в продажба на символичната цена от 1 евро в памет на президента на клуба Илиян Филипов.

"С оглед на огромния интерес към мача призоваваме привържениците да планират пристигането си и да бъдат на стадиона не по-късно от 19 часа, за да се избегне струпване на хора пред входовете", заявиха от клуба на "жълто-черните".

На официалната церемония на терена в 19,12 часа ще бъдат поднесени венци на специално обособен кът в памет на Илиян Филипов. Участие ще вземат представители на фенските фракции на "жълто-черната" публика, клубовете от Първа лига, Българския футболен съюз, както и спонсори на клуба.

Всички фенове, които желаят да оставят цветя в памет на президента на клуба Илиян Филипов, ще могат да го направят на двата специално обособени траурни къта, намиращи се на паркинга пред централната трибуна на стадиона.

Бул. "Източен" ще бъде използван като зона за паркиране на автомобили на привърженици, като за целта ще бъде обособена крайната лява лента. Достъпът до зоната за паркиране ще бъде разрешен само за автомобили, чиито водачи разполагат с билет за мача или абонаментна карта.