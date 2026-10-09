Спокойно, момчета, не бихте Германия, а треперихте срещу Люксембург

Да плюеш по падналия, показва, че никога няма да станеш голям

Националите биха с 2:0 доскорошното "футболно джудже" Люксембург и стана страшно. Изявления, хвалби. И плюене по бившия вече селекционер Александър Димитров.

Не че искам да ставам адвокат на екстреньора, но малко ми дойде в повече. Емил Ценов се изпъчи гордо, за да обясни, че така и не разбрали какво иска от тях. Адриан Краев го прати в пета глуха след грандиозния успех. Почти всеки тръгна да му скача.

Момчета, не сте направили нищо. Нито сте били Германия, нито поне Сърбия или Румъния. А второто полувреме треперехме всички и добре, че беше вратарят Наумов. Иначе бе напът да стане от 2:0...

Само преди години мачовете с Люксембург не ги брояхме. Те бяха за голова разлика. И вие имате вина, че сега се радваме. Особено след като записахте първа в историята загуба от този съперник. Поне тя трябваше да ви успокои след втория мач. Да, всеки един от вас е в историята на националния отбор колкото Александър Димитров. И след 100 години, като се отвори статистиката, ще се прочете, че когато сме паднали за сефте от княжеството, на терена са били Даниел Наумов, Иван Турицов, Кристиан Димитров-капитан, Теодор Иванов (Стефан Велков), Димитър Велковски, Емил Ценов (Петко Панайотов), Илия Груев, Асен Чандъров (Мартин Минчев), Георги Русев (Станислав Иванов), Лукас Петков, Здравко Димитров (Мартин Петков).

Оплюването е национален спорт, това го знаят всички. Особено на падналия. Но не те прави по-голям. Напротив, само показва, че никога няма да станеш толкова голям, че да биеш някой ден Германия или поне Гърция.

Пък и така показахте, че намеците на Александър Димитров за бойкот на мача с Естония имат основание. Това означава, че сте бойкотирали България. Следователно нямате място в националния отбор, ако е вярно.

Мъжкото е, когато не ти допада треньора или напускаш отбора, или излизаш и го казваш пред всички. А не да пращаш резервния вратар, който не е играл, да се обяснява след 0:3 от Исландия. Справка - Светослав Вуцов. Макар, че и той някак си тихомълком се измъкна от отбора и се махна след декларация на клубния си отбор. Да речем, че е наполовината мъжкар.

Само се огледайте какво се случва наоколо. И че сме един от най-слабите отбори на Балканите, в Европа. Че въпреки "чутовната" победа над Люксембург сме 90-и в ранглистата на ФИФА. Деветдесети, не девети или деветнадесети. А сме били в топ 10.