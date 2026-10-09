Световният ни шампион на 1/2-финал в Италия

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Световният ни шампион за юноши в тениса Иван Иванов се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 000 долара.

17-годишният българин, поставен под номер 5, отстрани на четвъртфиналите номер 3 в схемата Лоран Локоли (Франция) с 6:4, 6:1 за час и 49 минути игра.

В сблъсъка за класиране на финала Иванов ще се изправи срещу победителя от двубоя между водача в схемата Даниел Михалски (Полша) и представителя на домакините Джовани Орадини.

Другият българин, който участва в надпреварата на сингъл - Димитър Кисимов, отпадна във втория кръг.