Полски дългуч спря Джокович в Шанхай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полският дългуч Хуберт Хуркач изхвърли Новак Джокович от турнира в Шанхах. Шампионът отпреди 3 г. победи 6:4, 6:3 бившия лидер в световната ранглиста в среща от 2-ия кръг на турнира от сериите "Мастърс".

Само преди дни легендарният сърбин вдигна своя трофей 102 в кариерата си, след триумфа в Пекин.

За 39-годишния Джокович обаче поражението усложнява битката за място на Финалите на ATP в Торино.

Сега той ще се нуждае от силно представяне на "Мастърса" в Париж, за да увеличи шансовете си за класиране.