Треньорът на "Левски" отпразнувал рождения си ден с играчите

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес е отпразнувал рождения си ден с играчите. Преди дни предводителят на "сините" навърши 45.

"Щастлив съм, че го празнувах и тук, в този клуб. Отпразнувах го с футболистите. Атмосферата е позитивна и семейна, всички сме много близки. Благодарен съм на всички, които работят в клуба – феновете, шефовете, всички. Дано остана тук много дълго време, защото съм изключително щастлив. Знам, че това е много трудно. Знам го, защото съм много време във футбола", каза треньорът на "Левски" Хулио Веласкес преди гостуването на "Черно море" във Варна от Първа лига. Отборът му се завръща на терена след дългата 3-седмична пауза заради националите отбори.

Беше един позитивен период, трябваше ни да можем да се възстановим, да починем малко. Натрупахме изключително много мачове. За нас като отбор този тип пауза, след толкова мачове, а също и с това, че първенството започва толкова рано – дойде ни доста добре. В крайна сметка във футбола, когато едно първенство не започва толкова рано, смятам, че тази пауза е прекалено дълга. Но се възползвахме да се възстановим и да тренираме. За играчите, идващи от контузии, се продължи техният тренировъчен ритъм и възстановяване. Състоянието на футболистите се подобрява", каза още Веласкес и обясни, че редица от контузените играчи, като Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Никола Серафимов се възстановяват. Мустафа Сангаре и Оливер Камдем пък тренират наравно с играчите. Лек проблем е имал Асен Митков след завръщането му в тима от срещите на младежите. Капитанът на "Левски" Кристиан Димитров също е провел леко занимание. Централният бранител се завърна с лека травма от гостуванията на представителния ни отбор в Исландия и Люксембург. Във втория мач дори Димитров не започна като титуляр, а влезе в самия край на срещата.

Испанският предводител обясни, че не го интересува, че основните му конкуренти - ЦСКА и "Лудогорец", имат нови треньори.

"Откакто съм тук доста треньори смениха двата отбора. Разбира се заслужават цялото ми уважение, но не гледаме в чуждите панички", завърши наставникът, извел "сините" до титлата след 17-годишно прекъсване.