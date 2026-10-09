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https://www.24chasa.bg/sport/article/23706255 www.24chasa.bg

Китайски елиминираха сестри Стоеви във Вантаа

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Сестри Стоеви Снимка: фейсбук на федерацията

Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон World Tour Super 500 във Вантаа (Финландия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 3, загубиха от петите в схемата китайки Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао в оспорван мач с 14:21, 21:17, 15:21 за 62 минути на корта.

Двата дуета си размениха по един гейма, а в решителната трета част сестрите изостанаха със 7:14 и до края не успяха да наваксат пасива, приключвайки участие в надпреварата.

Преди този двубой Стоеви постигнаха 2 победи.

Сестри Стоеви Снимка: фейсбук на федерацията

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