До 10 дни “Левски” изпразва лазарета

Ако някой няма нова контузия, Веласкес ще може за първи път от началото на сезона да работи с пълния отбор на "сините"

Необичайно дългата пауза за националните отбори (3 седмици) идва идеално за шампиона “Левски”. Освен че предвожданият от Хулио Веласкес тим имаше време да отдъхне от мачовете от юли насам - общо 19, лазаретът в тима започна да се изпразва. Възстановяването на Мустафа Сангаре и Оливер Камдем е приключило. Нападателят и бранителят са напълно готови за игра. И може да се появят още в неделното гостуване на “Черно море” от Първа лига.

Контузията на Никола Серафимов също отшумява. Северномакедонецът игра за последно при победата над “Славия” в началото на миналия месец. Очаква се централният защитник да е напълно готов за мача за купата срещу “Спартак” (Плевен) през следващата седмица.

Близо до завръщане са и най-тежко контузените Акрам Бурас и Радослав Кирилов. Алжирският халф не е играл от август, когато получи травма срещу “Септември”. Бурас разкъса бедрен мускул. Той още не е тренирал с отбора, но се очаква да се завърне към заниманията със съотборниците си през следващата седмица. Кирилов, който претърпя операция на менискуса, пък не е бил на терена от лятото. Очакванията са националът на България до 10 дни да е на разположение на Веласкес, което значи, че той за първи път от началото на сезона ще може да разчита на всичките играчи в отбора.

След завръщането си от мъжкия и младежкия национален отбор пък Асен Митков и Кристиан Димитров имат леки проблеми. Те обаче не са сериозни и те ще са в групата за двубоя във Варна в неделя.

При визитата на “Черно море” испанският предводител на шампиона на България ще преследва победа №50, откакто започна работа в България.

“Почти изцяло сме решили каква ще бъде 11-ата. Но с няколко играчи искаме да видим как ще се развият нещата в следващите часове, тогава ще вземем решение. Нашият фокус е неделя и “Черно море”. Ще излезем с играчи, които да ни спечелят двубоя. Когато този мач в неделя приключи, ще мислим за следващия”, каза Веласкес на въпрос дали гостуването от Лига Европа в четвъртък на НЕК е приоритет пред него.

Испанецът подчерта категорично, че не се интересува от случващото се в конкурентите в челото - “Лудогорец” и ЦСКА. Специалистът от Саламанка заяви, че гледа само своя отбор, а към другите изпитва респект.

“Истината е, че въобще не ме интересува. Интересува ме моят отбор и клуб. В периода, в който сме тук, доста треньори се смениха – и в ЦСКА, и в “Лудогорец”. Заслужават целия ми респект на света, но не гледам в чуждите панички”, добави Веласкес.

