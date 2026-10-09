Роналдо вече няма право да играе за Португалия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Самоволно напусналият националния отбор на Португалия - Кристиано Роналдо, няма право да играе за родината си.

Както е известно, мегазвездата се разсърди на селекционера Жорже Жезус точно преди двубоя срещу Дания. И си тръгна от лагера на тима.

Според чл. 160 от Дисциплинарния правилник на Португалската футболна федерация, всеки редовно повикан футболист, който неоснователно напусне или не се яви на тренировка, мач или официално събитие на националния отбор, подлежи на наказание от 1 до 6 месеца лишаване от състезателни права и глоба от 510 до 1020 евро. Освен това самият правилник предвижда автоматично временно отстраняване от отбора до произнасяне на окончателно решение.

Тоест - дори и да е най-малката санкция от 1 месец, то Кристиано в момента не е със статут на национал на Португалия.