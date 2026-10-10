Нелегалните залози са третата икономика в света след тези на САЩ и Китай

В уреждане на мачове и пари в азиатски и онлайн букмейкъри се въртят трилиони долари

Покрай убийството на спонсора на "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов се заговори отново за нелегални залози и черно тото в България. Двата термина са абсолютно различни, въпреки че се използват взаимозаменяемо.

Нелегалният залог са пари, които са вкарани в букмейкър без лиценз, а черно тото са пари, дадени да се манипулира резултатът от мач. Или както обичат да казват в родните спортни среди, разликата е като между Лом и Лондон.

Реално черното тото е криминално престъпление и дори се преследва по член 307, букви б, в и г на Наказателния кодекс. Докато при него може някой да пропее и да издаде схемата, то нелегалните залози са просто неуловими в XXI век. Векът на социалните мрежи, криптовалутите, виртуалните пари и всичко, което ни заобикаля.

Но и в двата случая става въпрос не за милиарди, а за трилиони в световен мащаб. Това е онова число с 12 нули отзад. Или е един от най-успешните бъзнеси в момента. И е доста повече от брутния национален продукт на доста държави.

Скок от 4% само за година

Според анализ на индустрията от Gaming Compliance International (GCI) нерегулираният пазар, или на налегалните залози, е достигнал до 5,9 трилиона долара за 2025 г.

Това е нарастване от 4% спрямо 5,7 трилиона долара за 2024 г. И все пак ръстът е доста забавен, след като само година преди това е бил 12% или три пъти по-голям.

Нерегулираните оператори в момента прибират 78% от световния пазар на залози, докато за регулираните остават само 22.

Според GCI нерегулираният сектор е третата по сила икономика в света, като изостава единствено от САЩ и Китай. И според доклада на организацията това е най-голямата форма на киберпрестъпление в света.

H2 Capital твърди, че само нерегулираните букмейкъри в офшорните зони на Великобритания въртят 22 милиарда долара, като това е ръст от 230% спрямо 2019 г.

Защо са трудни за засичане

Съвременните технологии предлагат толкова различни начини да се покриеш, че никой да не може да те засече. Сървърите на нелегалните букмейкъри са главно в офшорни зони в Африка и Карибите, където законодателството е достатъчно либерално. Най-смелите обаче ги поддържат дори на територии на ЕС, където няма данъци. Там изчезването става за секунди.

Действа се напълно дискретно. В мрежата се влиза единствено и само след проверка на няколко човека, които гарантират за теб.

Други, след като приключат проверката, те свързват с нещо като личен букмейкър, който трябва да приеме залога, да го вкара в системата и след това да ти изплати печалбата. Тази схема работи главно с азиатските букита.

Съществуват навсякъде. В социалните мрежи, в облачното пространство. Единствено трябва да се добереш до тях. Е, за теб остава рискът да изчезнат в кратко време и да загубиш всичките си пари.

Напоследък станаха модерни т.нар. сайтове за предвиждания. Официално те не са букмейкъри, но при тях може да се заложи на всичко. И до момента се регулират единствено в САЩ.

Бразилия ги обяви за нелегални за разлика от Гибралтар например. Там вече действа легално Predict Street.

Ръстът на нелегалните залози според специалистите се дължи и на рекламирането по време на пиратски предавания на мачове. Подобни реклами съществуват в 80% в тези на територията на САЩ и Великобритания за 2024 и 2025 г.

Главната причина за разрастването - забраните

Всички анализатори са категорични, че главната причина за растежа на нелегалните залози са различните забрани, които правителствата налагат на легалните букмейкъри. И играчите реагират като деца. Щом е забранено, значи трябва да се опита.

Примерите са безкрай. В Нидерландия черният пазар се утрои само за няколко месеца след налагането на забрана. Опитите да се наложат някакви ограничения върху офшорната зона в Малта също претърпяха пълен провал.

Според изследванията вдигането на данъците на легалния бизнес влияе по същия начин. След като печалбите намаляват, играчите се насочват към нелегалните сайтове, които предлагат по-големи суми.

Налагането на монопол също не води до сериозни промени в полза на повече приходи. Заради това дори Финландия, която имаше един от най-стриктните регулации, от една година разрешава и други да навлязат на пазара.

Примерът може да се даде от талонните игри в България. Откакто тотото е монополист, все още не може да достигне нивата отпреди. Причината е проста. Талоните за игрите на частните лотарии се правят например в Индия и струват части от цента. За държавното предприятие те са ценни книжа и спазването на всички регулации ги оскъпява в стотици пъти. При това положение не могат да се дават големи суми и интересът пада.

Опитите за заличаване на сайтовете за нелегални залози също са обречени на провал. В Италия всяка година се отчита, че броят на тези със забрана се увеличава, докато няма никакъв спад на приходите им.

Така се стига дори до някакви абсурдни предложения като да се отворят вратите за всички и така пазарът да елиминира тези, които не стават.

По последни данни само в ЕС загубите за бюджета на държавите е на стойност от над 230 милиарда евро от растежа на нелегалния пазар.

Футболът продължава да е най-засегнат от манипулациите

Въпреки сериозните удари, които бяха нанесени на черното тото във футбола, той продължава да е най-засегнат от тях. Според данни на ООН става въпрос за чиста печалба от 1,7 трилиона долара от манипулации в спорта. Без данъци, без никакви други разходи.

Данните на различни анализатори на данни и групи по интегритета годишно се достига до около 900 резултата във всички спортове. Според Интерпол става въпрос за добре организирани групи, които се използват и при прането на пари.

Схемата е доста проста. На спортист или отбор се предлага чиста сума, за да завърши мачът по определен начин. Но докато директното купуване носи някакъв риск от разкритие, бе променена тактиката.

Така например се работи само с един отбор, който е длъжен да направи определен брой корнери в двубоя. Най-високите коефициенти при букмейкърите стигат над 10. Или пък тенисистът да загуби даден мач на нула. Така се работи само с едната страна, а не и с двете, което гарантира спокойствие и сигурна печалба.

След като бяха разбити няколко престъпни организации, които бяха достигнали чак до английската Висша лига, те се насочиха към по-ниските нива на футбола. За разлика от европейските букмейкъри азиатските продължават да предлагат цялата гама от срещи и повече шансове за манипулация. Най-трагичното в ситуацията е, че често под ударите попадат дори и двубои на юношите.

Така може да се видят мачове, в които почти всяка топка излиза в корнер или пък се изкарва червен картон при никаква ситуация.

Проблемът с манипулирането на срещи е свързан и с този на нелегалните залози. ФИФА и УЕФА следят единствено легалните букмейкъри, където все пак има ограничение на сумите, които могат да се влагат. И просто не са толкова атрактивни като нелегалните.

Националите пострадаха от Краля на келонга

Националният ни отбор бе един от тези, които пострадаха от най-сериозната банда за манипулиране на мачове. Два от двубоите на България - контролата с Република Южна Африка преди световното там и след това с Естония попаднаха под ударите на мафията. И в двата случая се е действало през съдиите. След дълги разследвания ФИФА обяви, че нито една федерация не е замесена.

Причината е проста. От 2004 година националният отбор не е играл на голямо първенство. Това води до сериозен спад на приходите за БФС, който от своя страна има сериозни разходи. Както за националните отбори, така и за персонал. Слабото представяне на националите доведе и до факта, че вече никой сериозен отбор не иска да гостува или пък да прави контрола с нас. За последно Михаил Касабов спаси един път футболния съюз от фалит, като доведе Германия, и това е.

Така се стига до съмнителни оферти, като тази на "Фути Медия" за контролата с Естония. Целият келепир е бил за 20 000 евро и престой в 5-звезден хотел. Което е нищо в сравнение на реализираната печалба от мафията за мач с 4 дузпи. Там коефициентите са били космически.

По-късно се оказа, че "Фути Медия" е на Дан Тан Сет Енг. Дясната ръка на Уилсън Радж Перумал, или Краля на келонга (черното тото на сингапурски).

В книгата си, която публикува от затвора, Перумал засяга и някакво влияние върху контролата с Южна Африка.

Бандата на сингапурците е стигала до такива нива, че дори е опитала да урежда двубои в Англия. Организират се фалшиви национални отбори, купуват се съдии, дори се стига и до контрол на различни клубове.

Перумал, който в момента лежи в затвора в Унгария, обаче винаги е твърдял, че Дан Тан е шефът на всичко. Той обаче е неуловим. През 2013 г. се появиха слухове, че е арестуван, но се оказаха неверни.

През последните години няма сигнали от УЕФА за уредени мачове в родното първенство, поне на професионално ниво, категорични са от БФС. Последните такива бяха за някои двубои на "Крумовград", който обаче изпадна и след това бе заличен. В момента във Втора дивизия играе съвсем друг клуб под същото име.