В България - шумни арести за черно тото и нелегални залози и след това тишина

Над година се чака пресконференцията на БФС, полицията и НАП за 46 футболисти, залагали дори на свои мачове

В България всяко едно разследване за черно тото завършва неуспешно. По една проста причина - никой не си признава. А процедурата за сигнализиране на проблем е: УЕФА сигнализира БФС, че има нещо нередно за даден мач, а футболната централа - правозащитните органи, защото няма право да разследва. Започват едни дълги разследвания, които приключват без резултат.

В един от последните скандали, в който бе замесено името застреляния наскоро бос на "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов, бе точно за това. Президентът на "Славия" Венци Стефанов обвини пловдивчани, че са пратили хора при Лазар Марин, за да уредят мача. Филипов веднага отрече и заплаши със съд. От този момент няма никакви данни дали въобще се е действало по този сигнал.

Повече от 1 г. се очаква и отложената за часове пресконференция, обявена от БФС, ГДНП и НАП след наказанията на 46 играчи, обвинени, че са залагали на мачове. В съобщението се твърдеше, че само след дни ще има среща с медиите, защото разследването продължавало. Дните минаха, някои платиха глобите, други се отказаха от футбола и нищо.

В един момент БФС се сети, че забраната за залагане я няма никъде в нормативните документи и побърза да я въведе. Така тя влезе в дисциплинарния правилник и дори в устава на централата.

Публична тайна е, че и съдии бяха хванати да залагат на футболни срещи, като в сметката на единия бе открита и 6-цифрена сума. Финалният резултат бе обещание повече да не правят така.

През 2006 г. една от легендите на българския футбол Златко Янков заяви, че мачът "Черноморец" - "Черно море" е бил уговорен за 2:2. След това оттегли показанията си и всичко бе забравено.

Едва ли някой си спомня, че на 13 декември 2012 г. в ареста попаднаха играчи на бургаските "Черноморец" и "Нефтохимик" - Янко Георгиев, Николай Николов, Яни Пехливанов, Даниел Младенов, Преслав Йорданов, Румен Трифонов, Георги Терзиев, Пламен Димов, Любомир Божинов и Галин Димов. Те били част от схемата на Тошко Пачев и Иван Сивев за нелегални залози.

На следващия ден играчите напуснаха ареста, а по време на делото Пламен Димов бе оправдан напълно поради липса на доказателства. Организаторите пък постигнаха споразумение с прокуратурата и получиха само по 8 месеца условна присъда.

В момента някои от тях още играят футбол, други минаха през националния отбор, трети станаха треньори, а един - рекордьор по титли на България.

На 10 декември 2014 г. стана още по-страшно на хартия. "Извършени са процесуални действия с 12 лица, обиски в 6 града, проверени са 14 адреса. Иззети са компютри и други комуникационни средства. Работили сме с европейски партньорски служби и с УЕФА", обясни тогава главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. Сигналът за залози дошъл от УЕФА към БФС.

Спрягаха се имена като Александър Тунчев, Кирил Котев, Мартин Камбуров, Здравко Лазаров и Анатоли Тонов. Били разпитвани Йордан Господинов, Йордан Тодоров и Иво Иванов. В момента Кирил Котев е технически директор на БФС, Тунчев - треньор на "Арда", а Камбуров приключи кариерата си като голмайстор №1 на родното първенство.

Същата година имаше арест за манипулиране на мачове на юношеския национален отбор до 19 години, воден тогава от доскорошния национален селекционер Александър Димитров. Зад решетките попада 20-годишен тогава бивш футболист от елита, който предлагал по 10 хиляди евро, за да се получат точни резултати на предстоящото европейско първенство. Контактувало се с играчите П. П. и С. П. На първа инстанция трима участници в скандала са осъдени условно, а след това май бяха оправдани. А С. П. дори игра в чужбина.

Никой не обърна внимание на твърденията на Уилсън Радж Перумал, че в организацията му на висока позиция има и българин. Той бе сочен за един от координаторите на цялата схема за уреждането на мачове, като е отговарял за пренасянето на парите.

Сингапурецът бе арестуван във Финландия, която по закон няма право да отказва екстрадиране при искане на държава от ЕС. От това се възползва единствено Унгария, която набързо изчисти футбола си със серия от арести.

Така реално в България няма осъдени нито за участие в манипулиране на мачове, нито за незаконни залози. Но иначе в Наказателния кодекс има наказание от 1 до 6 г. и глоба от 5000 до 15 000 лева за манипулиране на мачове.

Някои убийства също така бяха свързвани с нелегалния пазар на залози. Така и обаче нито едно разследване не е докарано докрай и те си остават неразкрити.

И все пак има двама спортисти в България с наказания за манипулиране на мачове, но са в тениса. Става въпрос за братята Юри и Карен Хачатрян, но санкциите са наложени извън родината ни от международната федерация. Юри е с 10-годишна санкция, а Карен с доживотна за участие в манипулиране на мачове.