Катастрофа със загинал треньор разкрива първата черна каса в родния футбол

По времето на социализма се действаше и с лични договорки

По времето на социализма главно се действаше с лични договорки и без намесата на сили, свързани със залози.

За това свидетелстват и данните за едва ли не първата уговорена среща. Пред известен спортен журналист легендата Васил Спасов-Валяка си признава, че на квалификационния турнир за елита през 1949 г. "Левски" и "Академик" се разбират да направят равен, за да изхвърлят ЦСКА от "А" група. Те успяват, но пък партията набързо обявява, че военният отбор от Пловдив отива в трета дивизия, а в нея се включва сборен отбор на армията и така "червените" остават в елита.

През 1973 г. гръмва първият голям скандал с черните каси, където се събират пари за подкупи на съперници и съдии. Набързо от елита са извадени "Черноморец" и "Дунав", и то само дни след старта на сезона. С последно предупреждение се измъква "Пирин". Така "А" група се свива от 18 до 16 участници.

Метлата играе и във втория ешелон, където по същия параграф - "деяния, несъвместими със социалистическия морал", от групата излитат "Кърпачев" (Ловеч), "Лудогорец" (Разград), борещият се за промоция "Бдин" (Видин) и "Чавдар" (Троян). И четирите тима година по-късно вкупом се завръщат в "Б" група.

Същия сезон с формулировката "безотговорна игра" (или уговорен мач) са анулирани резултатите на "Славия" - "Спартак" (Варна) (0:0) и "Спартак" (Плевен) - "Тунджа" (Ямбол) (0:1). Но за отборите няма никакви последствия.

10 години по-късно през лятото на 1983 г. гръмва първият истински скандал с черна каса. Разкрит е съвсем случайно. Треньорът на плевенския "Спартак" Иван Иванов-Гунчо загива в катастрофа на Витиня. В багажника на колата му е открит тефтер с данни за плащания на играчи на "Черно море". От записките става ясно, че клубният шеф Димитър Паргов урежда с подкуп мач от 25-ия кръг във Варна, игран на 21 май 1983 г., който завършва с победа на плевенчани с 2:0. Шестима от "Черно море" се оказват в ареста. Вратарят Борислав Манолков и защитникът Иван Иванов са изключени от "физкултурното движение" и дълго време са следствени. Завинаги са отнети състезателните права на Иван Дончев и Георги Кондов, за две години са наказани Светозар Светозаров и Рафи Рафиев. Треньорът на варненци Спас Киров подава оставка и повече не се занимава с футбол. Шефът на "Спартак" Паргов пък е уволнен заради "действия, несъвместими със социалистическия морал".

Втората ни дивизия също не остава по-назад в миналото. И там се развалят линейки, бавят се мачове, формират се черни каси. Според свидетелствата на самия Динко Дерменджиев-Чико в Шумен през 1984 година са се завъртели невероятните за тогавашното време 300 000 лв.

Замесени били стотици футболисти, деятели и партийни лидери. Всичко лъсва заради ареста на помощника на Чико Минас Ованезов, който се опитва да купи Едуард Ераносян, за да не спечели "Локо" (Пд) мача с "Розова долина" и така шуменци да влязат в елита.

Дерменджиев, който по това време е младежки селекционер на България, два месеца спи в следствието. Накрая по лична заповед на Тодор Живков се покриват всички документи за аферата, защото е замесен и първият секретар на БКП в региона.

По същите причини се стига и до процес срещу играчи, деятели и треньори на русенския "Дунав". На скамейката застава и Аспарух Никодимов. Тамошната черна каса акумулира над 100 000 лева, за да може русенският тим да се класира отново в елита. Привлечени са с космически заплати един куп играчи от столични отбори. Периодът е 1983-1986 година, но в крайна сметка отново всичко остана без последствия.

Договорки има на всички нива и за различни неща. В книгата си Иван Вуцов говори за един мач на "Левски" с "Миньор" (Перник), който завършил наравно по партийна линия. И как трябвало да се помага на Петър Жеков да вземе "Златната обувка" на двубоя "Академик" - ЦСКА, а нападателят бил толкова нахален, че искал едното попадение да е със задна ножица.

Футболната федерация също не помага много. В един момент бе въведено безумното правило да няма точки за резултат 0:0. И мачовете или започваха с по един гол във всяка врата, или пък в края двата отбора си вкарваха за 1:1.

В уговорките се включват на практика всички. Култов е моментът, когато се пуска фалшив резултат, който решава битка за оцеляване в елита между "Миньор" (Перник) и "Берое".

На 4 октомври 1993 г. гръмва реален скандал. Президентът на "Берое" Атанас Атанасов-Кеби алармира полицията, че от "Янтра" (Габрово) се опитват да уредят мача. В апартамента на Орлин Радев са арестувани бившите футболисти на ЦСКА Стефан Бачев и Славчо Илиев с 90 000 лева, обещани на беройци, за да загубят мача. Треньорът на "Янтра" Михаил Мадански дава показания в полицията, а на следващия ден е прибран и клубният бос Дарин Цокев. Дни по-късно след петчасово бурно заседание, ръководено от тогавашния шеф на БФС Валентин Михов, изпълкомът решава да изхвърли габровци от елита и сезонът се доиграва от 15 тима. Всичко приключва с оправдателни или условни присъди.

Идва ред и на цирковете. През 1995 г. "Спартак" (Варна) и "Раковски" (Русе) се борят за директно влизане в елита. В последния кръг варненци приемат "Лесичери". И защото им трябва голова разлика, громят съперника с 18:0. Мачът закъснява с 28 минути, защото гостите били закъсали. А всъщност се изчаква резултатът от "Раковски" - "Академик" (Свищов). БФС анулира двубоя във Варна и нарежда преиграване. И следва още по-голям цирк. Гостите отказват да пътуват и така резултатът ще е само 3:0 за "Спартак". Варненци се бъркат за транспорт, а "Лесичери" пристига на стадиона с 10 човека. 11-ият идва с влака. Резултатът от 18:0 пада само до 15:0. И така в крайна сметка "Спартак" и "Раковски" са с равни точки, а головата разлика е 69:19 на варненци и 63:21 за русенци. Така "Спартак" влиза директно, а "Раковски" е пратен на бараж.

На 3 април 1999 г. разговор в съблекалнята на пернишкия "Металург" на почивката на мач с "Литекс" е записан тайно на аудиокасета от тогавашния вицепрезидент на клуба Калоян Стоянов-Цимбика. Обсъжда се как ще бъде осъществен обратът в резултата от 1:0 за перничани до почивката до 1:2 за гостите. Записът е активиран близо два месеца след завършека на първенството - касетата звучи в БФС, дори в медиите. Каква е целта на Цимбика - атака срещу президента на "Металург" Първан Първанов-Перо или предоставена възможност на "Левски" все пак да стане шампион, макар и по служебен път. Кълбото започва да се разплита - думите от съблекалнята са автентични, потвърждават продаденият междувременно на ЦСКА Генчо Симеонов и колегите му Марин Стоянов, Здравко Здравков и Филип Илков, също вече бивши играчи на тима. Вади се наяве и схема, според която футболисти на "Металург" са били заплашвани с бой и изтезания, ако си искат дължимите им пари. На 7 август 1999 г. БФС решава да изхвърли "Металург" от елита и пренарежда класирането без перничани. Колоритният тим, който се гордее с положителен общ баланс от срещите си с гранда ЦСКА, престава да съществува. Цимбика пък заявява литературни амбиции - твърди, че обмисля варианта да напише книга за пътя му от "В" група до елита на България.

"Ще бъде много интересна за читателите на криминални романи", повдига крайчеца на завесата бившият боксьор. Книгата още се чака. Шампионът в крайна сметка "Литекс" не понася никакви санкции, въпреки че във всяка покупко-продажба винаги има две страни. От скандала "намазва" изпадналият на практика "Шумен", който запазва мястото си в елита.