Моят Лео Меси - 21 години от Лайпциг през Доха до Ню Джърси 2026

Може би най-великият футболист на света за всички времена Лионел Меси приключи кариерата си в националния отбор. Поне според неговите думи. Както казват руснаците - ще поживеем, ще видим. Не му е за първи път.

Не се хваля, но се гордея с факта, че вероятно първата снимка на Меси в българските медии е моя. Случи се преди 21 години - на празника на българските студенти 8 декември.

Тогава в града побратим на родния ми Пловдив - Лайпциг, трябваше да се тегли жребият за световното първенство в Германия през 2006 г. От единия от спонсорите на ФИФА ни поканиха на среща с три световни звезди - от миналото, настоящето и бъдещето. Съответно Джеф Хърст, автора на единствения (тогава) хеттрик във финал на световно първенство, звездата на домакините Михаел Балак (той се включи дистанционно, че имаше мач) и все още сравнително неизвестния аржентински нападател на "Барселона" Лионел Меси.

Разбира се, 18-годишният тогава нападател беше вече световна звезда, а покрай "Барселона" и Стоичков поне половината българи автоматично му бяха фенове. Беше хъшлак, с дънково яке, закачаше се с децата, които бяха на презентацията, с уважение стисна ръката на сър Джеф Хърст (тогава още не знаеше, че ще гледа отблизо втория хеттрик в световен финал, но и ще триумфира с купата). Испанските журналисти бяха в такова количество, че нямаше никакъв шанс някой другоговорещ дори да се доближи до изгряващата звезда. Но пък Лео разнообрази церемонията, като седна на пода пред децата талисмани и започна да жонглира с официалната топка на световното.

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След това присъствах на живо седем месеца по-късно на дебюта му на световно първенство - влезе резерва и вкара гол при 6:1 срещу Сърбия и Черна гора (това тогава беше един отбор, че и хората на Тръмп 20 години по-късно на друг мондиал се възмущаваха, че САЩ ще играе срещу два - Босна и Херцеговина). Тогава, между другото, гледах за първи път на шампионат на планетата и Кристиано Роналдо.

След това двамата ги гледах и в Южна Африка, където португалецът вкара, а Лео не успя, а Аржентина под ръководството на другия невероятен гений от тази страна - Диего Марадона, се провали на 1/4-финал срещу Германия с гръмогласното 1:4.

Между другото, Меси изобщо не е идвал в България. През 2006 г. неговият "Барселона" е в група с "Левски" при първото участие на български отбор в групите на Шампионската лига, но аржентинецът е резерва в първия мач на "Ноу Камп" (победа за каталунците с 5:0), а за реванша в София изобщо не е в групата заради контузия.

Може би изглежда странно, но Лео изчака да навърши 34 години, за да спечели първия си трофей за Аржентина при мъжете. В крайна сметка Меси спечели Копа Америка през 2021 г., Финалисима през 2022 г., световното първенство през 2022 г. и Копа Америка през 2024 г. с националния си отбор. Ако броим младежкия национален отбор и олимпийските игри, той е спечелил общо шест трофея: броят му се още световното първенство за младежи до 20 години и златният медал от игрите в Пекин през 2008 година.

Снимка: Getty Images

Все пак най-важният момент за Меси в националния отбор на Аржентина беше в Катар през 2022 г. Тогава в първия мач "албиселесте" паднаха от Саудитска Арабия с 0:1, а капитанът разхождаше лентата по терена. Изкуших се да напиша, че вече е приключил с големия футбол, но имах една обеца на ухото със Зидан през 2006 г., когато изигра кошмарен мач срещу Швейцария (0:0), а след това замъкна французите до полуфинала и там вкара мача в продължения, но го изгониха.

Всъщност Меси на световните първенства донякъде повтаря идола си Диего Марадона, предишната велика десетка на Аржентина. Първото си истинско световно (през 2010 г. в Южна Африка) Лео провали, като не вкара нито един гол и даде на Кристиано Роналдо правото да се фука, че е единственият с голове на шест мондиала. Същото всъщност се получи и през 2018 г.

През 2014 г. обаче Аржентина с Лео Меси удивително напомняше Аржентина на Марадона през 1990 г. - голям, ама наистина голям зор, един гениален футболист и загуба във финала с "едно на мъка" от Германия.

През 2022 г. обаче геният включи на пълна скорост и най-после взе полагаемото след мегадраматична победа с един от наследниците си на световния трон - Килиан Мбапе, вкарал хеттрик във финала.

Снимка: Getty Images

За последно го видях на живо в Ню Джърси във финала на американското световно - харизматичен лидер, който даде всичко от себе си и си тръгна като победения победител.