ЦСКА продаде 9000 билета за "Монако"

Феновете на ЦСКА изкупиха близо 9000 билета за първото домакинство в основната фаза на Лигата на конференциите срещу "Монако". Двубоят ще се играе на 15 октомври от 19,45 часа на Националния стадион "Васил Левски".
Билетите за мача бяха пуснати в продажба онлайн вчера.
В продажба са пуснати общо 27 759 места, като вече е зает 1/3 от наличния капацитет.
От 12 октомври билети ще се предлагат и на касите на националния стадион, както и в официалния магазин на ЦСКА.
Цените са между 15 и 40 евро в зависимост от сектора.