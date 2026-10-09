ЦСКА продаде 9000 билета за "Монако"

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Феновете на ЦСКА изкупиха близо 9000 билета за първото домакинство в основната фаза на Лигата на конференциите срещу "Монако". Двубоят ще се играе на 15 октомври от 19,45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Билетите за мача бяха пуснати в продажба онлайн вчера.

В продажба са пуснати общо 27 759 места, като вече е зает 1/3 от наличния капацитет.

От 12 октомври билети ще се предлагат и на касите на националния стадион, както и в официалния магазин на ЦСКА.

Цените са между 15 и 40 евро в зависимост от сектора.