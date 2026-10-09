ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наш тенисист надви испанец и стигна 1/2-финал в Па...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23707890 www.24chasa.bg

ЦСКА продаде 9000 билета за "Монако"

2116
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Велислав Николов

Феновете на ЦСКА изкупиха близо 9000 билета за първото домакинство в основната фаза на Лигата на конференциите срещу "Монако". Двубоят ще се играе на 15 октомври от 19,45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Билетите за мача бяха пуснати в продажба онлайн вчера.

В продажба са пуснати общо 27 759 места, като вече е зает 1/3 от наличния капацитет.

От 12 октомври билети ще се предлагат и на касите на националния стадион, както и в официалния магазин на ЦСКА.

Цените са между 15 и 40 евро в зависимост от сектора.

Снимка: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини