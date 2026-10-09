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За час свършиха билетите за мача Тайсън Фюри - Антъни Джошуа, най-скъпите бяха по 13 128 лири

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Билетите за дългоочаквания боксов сблъсък в тежка категория между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа на стадион „Принсипалити" в Кардиф бяха разпродадени в рамките на един час след пускането им в продажба днес.

Изцяло британският двубой, обявен миналия месец, предизвика огромен интерес и е определян като най-големия в историята на британския бокс. Затова се нарича Битката за Британия

Около 80 000 билета бяха пуснати в продажба по обяд, като цените варираха от 88,50 до 13 128 лири.

Повече от 500 000 фенове се бяха наредили на опашка онлайн броени минути след началото на продажбите.

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