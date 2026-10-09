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https://www.24chasa.bg/sport/article/23708417 www.24chasa.bg

Зов за спасение към феновете на “Локо” (Пд)

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Христо Крушарски

Ръководството на “Локо” (Пд) отправи официален призив към своите фенове за максимална подкрепа в предстоящото гостуване на “Локо” (Сф), след като стана ясно, че Христо Крушарски окончателно е спрял финансирането на клуба.

Членът на Съвета на директорите на “черно-белите” Ташо Ташев потвърди, че Крушарски вече не участва в оперативното управление. Макар акциите все още формално да се водят на негово име до появата на нов купувач, клубът в момента трябва да се издържа изцяло от собствени приходи.

Поради тази причина ръководството призова привържениците да напълнят трибуните, тъй като купуването на билети и присъствието на мачовете са най-директната и голяма финансова помощ за отбора в този критичен момент. Ситуацията остава напрегната и поради информации в спортните медии, че Крушарски е изискал обратно техника при оттеглянето си.

Христо Крушарски

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