Зов за спасение към феновете на “Локо” (Пд)

Ръководството на “Локо” (Пд) отправи официален призив към своите фенове за максимална подкрепа в предстоящото гостуване на “Локо” (Сф), след като стана ясно, че Христо Крушарски окончателно е спрял финансирането на клуба.

Членът на Съвета на директорите на “черно-белите” Ташо Ташев потвърди, че Крушарски вече не участва в оперативното управление. Макар акциите все още формално да се водят на негово име до появата на нов купувач, клубът в момента трябва да се издържа изцяло от собствени приходи.

Поради тази причина ръководството призова привържениците да напълнят трибуните, тъй като купуването на билети и присъствието на мачовете са най-директната и голяма финансова помощ за отбора в този критичен момент. Ситуацията остава напрегната и поради информации в спортните медии, че Крушарски е изискал обратно техника при оттеглянето си.

