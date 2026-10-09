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Наш тенисист надви испанец и стигна 1/2-финал в Па...

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Наш тенисист надви испанец и стигна 1/2-финал в Палермо

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Янаки Милев Снимка: БФТ

Тенисистът ни Янаки Милев се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Палермо (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

Милев, който премина успешно квалификациите след две победи, постигна третия си успех в основната схема. Българинът се наложи със 7:5, 6:3 над Карлос Санчес Ховер (Испания), №335 в световната ранглиста, за час и 45 минути игра. Така той записа пета поредна победа в турнира.

Милев изостана с пробив при 3:4 в първия сет, но го върна още в следващия гейм. Българинът стигна до нов пробив в 12-ия гейм и затвори частта със 7:5. Във втория сет той поведе с 4:1 и без затруднения приключи срещата при 6:3.

С тази победа Милев заработи 17 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема №619.

За място на финала българинът ще играе срещу победителя от двубоя между четвъртия поставен италианец Франческо Пасаро и сънародника му Енрико Далла Вале.

Янаки Милев Снимка: БФТ

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