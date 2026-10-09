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https://www.24chasa.bg/sport/article/23708447 www.24chasa.bg

Триото нови в "Дунав" картотекирани, Чорбаджийски резерва срещу "Септември"

Велизар Маджаров

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Георги Чиликов Снимка: "Дунав"

Триото нови футболисти в "Дунав" (Русе) Божидар Чорбаджийски, Уилям Фонкеу и Бартош Желазовски вече са картотекирани и са на разположение на старши треньора Георги Чиликов за мача от 11-ия кръг в Първа лига като гост на "Септември" в неделя от 15 часа.

"Чорбаджийски ще започне като резерва, има да наваксва в подготовката, но при нужда ще влезе. Фонкеу ми допада със своята физика и агресивност, имаме нужда от такъв футболист в халфовата линия. За полския вратар ще решавам в последния момент, той или Пламен Пепеляшев да е резерва на Георги Китанов", разкри Георги Чиликов пред "24 часа.

48-годишният бургаски специалист изрази задоволство, че карето контузени Марио Дилчовски, Стоян Предев, Митко Тодоров и Кристиян Бойчев са напълно възстановени по време на двуседмичната пауза в шампионата.

Голямата липса в състава на "Дунав" ще бъде оперираният преди седмица флангови нападател Денислав Минчев.

"Отиваме с нагласата за победа срещу "Септември", липсват ни точки", призна Чиликов.

Георги Чиликов Снимка: "Дунав"

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