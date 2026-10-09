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Везенков със скромните за него 9 точки, "Олимпиакос" громи в Евролигата

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Александър Везенков получи наградата One team като посланик на инициативата за популяризиране на баскетбола. Снимка: Facebook/Olympiacos B.C.

Александър Везенков не блесна с кой знае колко много точки, но пък и нямаше нужда - неговият "Олимпиакос" разби 89:66 "Анадолу Ефес" в среща от 4-ия кръг на Евролигата.

Шампионите в турнира от миналата година не срещнаха никакви проблеми при домакинството си на турския тим. Най-полезният играч в Евролигата за сезон 2025/2026 - Везенков, се отчете с 9 точки за 22 мин на паркета. Българинът добави и 3 борби.

Другият ни национал в тима от Пирея - Коди Милър-Макинтайър, отбеляза 8 точки. Мачът бе в залата на АЕК, тъй като тази в Пирея е в ремонт. 

"Олимпиакос" е с баланс от 3 победи и 1 загуба от началото на кампанията. Във вторник шампионите гостуват на "Валенсия". 

Александър Везенков получи наградата One team като посланик на инициативата за популяризиране на баскетбола. Снимка: Facebook/Olympiacos B.C.

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