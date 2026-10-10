Лъчезар Танев ядоса Стилиян Петров

Генерално нашият футбол е потънал. Говорим за деца и юноши. Ако искаме нещо да се променя в положителна насока, трябва отсега да се работи за след 10 години. Георги Иванов (президент на БФС) е подвластен, до голяма степен, както и треньорите на резултатите.

Той не може да ги задължи по клубовете как да тренират. Това не е да сложиш пушка на главата и да му кажеш: "Тренирай така и работи така". Това е въпрос на убеждения. Когато се е спало и са си чесали главата 10-15 години, и стоят по кафенетата треньорите, болшинството, и работят няма и 2 часа, и казват много ми е ниска заплатата. Тия момчета, които са в момента по детско-юношеските школи, те знаят ли, че тук в Испания треньорите взимат по 700-800 евро.

Това изказване на футболния агент Лъчезар Танев в интервю за БНТ ядоса и предизвика отговор чрез пост във фейсбук от рекордьора по мачове за България Стилиян Петров.

"Националният отбор отново е под натиск. Но не заради футболистите.

Футболът ни страда от плевели! От години те задушават хубавата трева около себе си и пречат тя да расте. Същият човек беше част от същата среда през всичките тези 15 години, за които говори днес. Не стоеше извън системата, а беше част от нея. Затова днешните му думи неизбежно повдигат въпроса: защо всичко това се казва чак сега? И най-важното - няма ли след още 15 години отново да чуем същите обяснения, и то отново в защита на статуквото?

Да, паднахме от Люксембург. Паднахме и от Исландия. Равенство с Естония, победа над скромния отбор на Люксембург! Да, в момента боли. Но кое момче да виним? Тези момчета играят в не толкова привлекателни първенства и отбори. А едни и същи футболни ръководители и коментатори ни обясняват, че толкова си могат или че няма други. Казват ни и че градим отбор за следващите квалификации - любимото ни клише. Имаме и ново: плевелите щели да ги разкарат (интересно)?

Футболистите са последната брънка. Продуктът на системата!

И точно затова е гнусно! Щом системата се пропука, дежурните защитници на статуквото веднага излизат да пазят БФС, а оставят цялата помия да се излее върху момчетата на терена.

Оставете футболистите на мира! Те играят колкото им позволява блатото, в което ги отгледахте. Каквото почукало, такова откликнало. Проблемът не е на терена. Българи, юнаци!", написа Стилиян.