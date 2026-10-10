Оперираха младежки национал от "Ботев" (Пд)

Младежкият национал от пловдивския "Ботев" Самуил Цонов бе опериран.

18-годишният талант от две седмици има проблеми с менискуса на коляното и се нуждаеше от хирургическа интервенция.

Цонов пропуска домакинския мач от 11-ия кръг в Първа лига в събота от 20 часа срещу "Славия" на "Колежа", който ще е пълен до дупка в памет на убития бос на клуба Илиян Филипов.

Билетите за всички сектори са на символичната цена от едно евро и вече са изкупени. Пуснати са и за правостоящи, с очаквания за рекордно присъствие на "жълто-черната" общност. Играчите на "Ботев" ще излязат на терена с черни фланелки, с лика на финансовия благодетел на гърдите.

"Да, нормално е да има напрежение и стрес у футболистите, включително и при чужденците. Та той се грижеше за всички като баща, който иска на децата му да не липсва нищо. Убеден съм, че заради Илиян Филипов ще се хвърлят на макс, той го заслужава", сподели пред "24 часа" един от най-близките му хора в "Ботев" (Пд).

Старши треньорът Станислав Генчев вече има по-богат избор от футболисти, след пълното възстановяване на Георги Миланов, Станислав Шопов, Димитър Тонев и Никола Солдо.