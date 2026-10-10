Махнаха контролните времена за маратона на София

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Контролните времена на всички дистанции без класическата бяха премахнати от организаторите на маратона на София, който стартира в събота и неделя.

Така всички, които искат да завършат дистанциите на 5 км, 10 км и 21 км, ще могат да го направят.

Карлош Кардосо, технически делегат на Световната лекоатлетическа асоциация (World Athletics), пристигна в България, за да инспектира организацията на маратона и неговия Road Race Label.

Тази година маратонът ще счупи всички рекорди по участие, като на всички дистанции ще има над 12 000 бегачи. Фаворити обаче отново са кенийците. На старт застават и победителите от миналата година.

Шестима министри ще застанат на старта на най-късата дистанция, като някои от тях имат дори намерението да завършат, а не само да бъдат в началото.

Фаворит в бягането, разбира се, е спортният Енчо Керязов, който поддържа форма почти всеки ден.

