Рибарски ще води България и в последните 2 мача от Лигата на нациите

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Атанас Рибарски ще води националния отбор на България и в последните 2 мача от Лигата на нациите.

“24 часа” научи това от свои източници в Българския футболен съюз. От централата вчера потвърдиха новината на вестника ни, че в първия ден от новата седмица ще се проведе заседание на изпълнителния комитет.

На него ще бъде приета оставката на предходния треньор на националите Александър Димитров. На Рибарски пък ще бъде гласувано доверие да е начело на отбора при домакинството срещу Исландия на 13 ноември и гостуването в Естония 3 дни по-късно.

След глътката позитивен въздух с победата 2:0 в Люксембург това се превръща в естествен ход за президента Георги Иванов и другите членове на управленския орган на футбола ни.

Според информацията на “24 часа” след оставката на Александър Димитров от БФС не са влезли в напреднал контакт с евентуален кандидат за постоянен селекционер на България.

С оставането на временния наставник Рибарски централата си осигурява време за намиране на правилно решение, защото следващите мачове ще са чак през март догодина.

Интересно ще е как ще реагира БФС на нови добри резултати за националите следващия месец.

Рибарски бе експресно преназначен в първия ни отбор от юношите до 19 г.

Едно от основните неща, които значително подобри временният наставник на България Рибарски, е комуникацията с играчите. Тук той разговаря със защитника Стефан Велков на стадиона в Люксембург. Снимка: БФС СНИМКИ: БФС И СТАРТФОТО

След победата в Люксембург красноречивият акцент в изказванията на доста от националите бяха положителните промени, направени от новия треньор в рамките само на няколко дни.

Те са засегнали комуникацията с футболистите и поставянето им на ясни задачи, които трябва да изпълняват на терена.

Рибарски и хората от щаба му - Васил Божиков, Данаил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров, явно са успели да намерят общ език с играчи, на които дори те не са пращали покани за лагера. Симбиозата между селекционера и играчите ясно си пролича силно на терена след успеха в Люксембург.

