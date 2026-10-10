Васил Терзиев даде най-добро време за кмет на маратона в София, Милошев първи сред министрите (Снимки)

Васил Терзиев даде най-добро време за кмет и стана 258 от над 4000 участника

Евтим Милошев стана първи от министрите

Седем министри стартираха в събота в 5-километровата дисциплина

Седем министри и кметът Васил Терзиев стартираха в съботния ден на маратона в София. Това са министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, социалната министърка Наталия Ефремова, министърката на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на иновациите Иван Василев, министърката на околната среда и водите Росица Карамфилова и министърът на туризма Илин Димитров.

Те се включиха в дисциплината от 5 километра. В маратона взеха участие още депутатката от "Прогресивна България" Светла Коджабашева, началникът на кабинета на министъра на младежта и спорта Дамян Найденов, заместник-министърката на отбраната Катерина Граматикова - Иванова.

В бягането се включиха и още парламентарната секретарка в спортното министерство Александра Гецкова, председателят на комисията по образованието в НС, както и Виктория Ангелова и Елеонора Калинова от министерството на околната среда и водите.

Васил Терзиев даде най-добро време за кмет и стана 258 от над 4000 участника с време под 30 минути. Евтим Милошев стана първи от министрите - на 617 място с време от 38,19 минути.

Трасето за стартовете на 5 км масова дистанция и 10 км бягане е със следния маршрут:

"Старт" пред Националната художествена галерия в посока бул. "Княгиня Мария-Луиза", надясно по бул. "Княгиня Мария-Луиза", около пл. "Лъвов мост", обратно по бул. "Княгиня Мария-Луиза" до бул. "Тодор Александров", пл. "Света Неделя", надясно по бул. "Витоша", наляво по ул. "Алабин", ул. "Ген. Гурко", наляво по ул. "Г. С. Раковски", надясно по бул. "Цар Освободител", наляво по бул. "Васил Левски" при Софийски университет "Св. Климент Охридски" до ул. "Оборище", наляво към Катедралата "Свети Александър Невски", към Народно събрание по ул. "15 ноември" и след това надясно по бул. "Цар Освободител" към финала пред площад "Княз Александър I".