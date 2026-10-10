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"Левски" победи "Войводина" в Нови Сад

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Убедителна победа над домакините на турнира "Мемориал Великана" "Войводина" записа шампионът на България в мъжкия волейбол "Левски" в Нови Сад.

Играчите на старши треньора Николай Желязков се наложиха с 3:0 (25:16, 25:21, 25:18).

Най-резултатен стана диагоналът Кристиян Титрийски с 18 точки (3 аса, 2 блока).

В първата си среща "сините" отстъпиха с 1:3 в завързан дуел с черногорския "Будва".

В третия мач в Сърбия "Левски" среща словенския КРКА (Нове Место).

Това ще е и последният спаринг на тима преди старта на сезона.

"Левски" го започват с полуфинал за Суперкупата на България срещу "Локомотив Авиа" на 17 октомври от 16,30 ч в зала "Левски София".

"Сините" спечелиха последните 3 издания на турнира.

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