“Ред Бул” се изръсил 67 млн. лири за Хорнер

“Ред Бул” се е изръсил над 67 милиона лири, за да уволни Кристиан Хорнер от шефския пост на екипа през миналия сезон. Половината от парите дошли от тима, а останалите - през различни форми на холдинга.

Така Хорнер, който се готви за завръщане във Формула 1, се превръща и в номер 1 по компенсации в историята.

Около Хорнер се вихри сериозен скандал, защото той готвел и биографична книга. В нея разкривал как представителят на собствениците д-р Хелмут Марко въобще не искал да подписва договор с Макс Верстапен, който в крайна сметка донесе 4 световни титли за отбора.

Д-р Марко нарече бившия си сподвижник пълен лъжец, като отрече твърденията му.

През последните месеци Кристиан Хорнер, който загази в “Ред Бул” заради скандал, след като натискал служителка да спи с нея, е тема №1 във формулата.

На няколко пъти той бе спряган за завръщане, като условието му било да има дял в екипа. След това се появиха слухове, че от “Ферари” го гласят за началник, за да смени Фред Васьор. Хорнер веднага скочи и заяви, че италианският тим е единствения, който би поел, без да има собственост в него. От “Ферари” пък побързаха да опровергаят, че се планира подобно нещо.