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Верстапен недостижим в спринта в Сингапур, Ръсел се заби в стената

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Джордж Ръсел се заби в оградата на трасето в Сингапур. Снимка: Ройтерс

Макс Верстапен спечели убедително спринтовото състезание в Сингапур, а Джордж Ръсел вече може да разчита само на чудо, за да застигне съотборника си Андреа Кими Антонели за върха в класирането този сезон.

Малко преди началото на старта над трасето се изсипа порой, който наводни половината писта. Останалата половина бе суха.

След около 35 минути чакане Макс Верстапен изпусна старта и Джордж Ръсел поведе колоната. Зад тях се настани Луис Хамилтън.

В последния завой обаче Ръсел стъпи на мокър бордюр и излетя в предпазната ограда. Така Верстапен взе първата позиция и не я изпусна до края. След пилота на "Ред Бул" се наредиха фераритата на Луис Хамилтън и Шарл Льоклер.

По време на колата за сигурност Исак Хаджар и Франко Колапинто имаха проблеми с болидите си и спряха, а Арвид Линдблад се завъртя и се прости с надеждите си. 

Заради гумите Льоклер намали темпото, което даде шанс на Оскар Пиастри и Ландо Норис за подиум. Двата макларъна обаче се удариха в последната обиколка. Така Пиастри не взе нищо, а Норис завърши с точка за осмото място.

Лидерът в класирането Андреа Кими Антонели спокойно спечели четвъртото място и вече е с почти 90 точки пред Ръсел в класирането. След него в точките се наредиха Лиъм Лоусън, Оливър Беарман и Нико Хюлкенберг.

Джордж Ръсел се заби в оградата на трасето в Сингапур.
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