ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цените на хотелите в Гърция се понижават през авгу...

Времето София 27° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23710758 www.24chasa.bg

Девойките на България до 19 г. разбиха 10:0 Армения

1356
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: БФС

Националният отбор на България за девойки до 19 години разгроми 10:0 Армения във втория си мач от квалификациите за европейското първенство.

Селекцията на Ангел Славов имаше категорично превъзходство още през първото полувреме, когато реализира пет безответни попадения.

Моника Балиова откри резултата в 10-ата минута, а 2 минути по-късно удвои преднината на България. Катерина-Мария Равначка се разписа в 14-ата и 31-ата минута, а Балиова оформи резултата преди почивката с третото си попадение в 36-ата минута.

След паузата българските националки продължиха да доминират. Равначка оформи своя хеттрик в 52-ата минута, а Александра Райкова покачи на 7:0 в 62-ата. Елиза Дево реализира осмото попадение в 70-ата минута, Рая Бонева се разписа в 80-ата, а Равначка оформи крайното 10:0 в 82-ата минута.

В последния си мач от квалификационната група B2 България ще се изправи срещу Ирландия на 13 октомври от 13,00 часа.

В първия нашите паднаха 0:1 от Грузия.

Снимка: БФС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини