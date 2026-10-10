Девойките на България до 19 г. разбиха 10:0 Армения

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Националният отбор на България за девойки до 19 години разгроми 10:0 Армения във втория си мач от квалификациите за европейското първенство.

Селекцията на Ангел Славов имаше категорично превъзходство още през първото полувреме, когато реализира пет безответни попадения.

Моника Балиова откри резултата в 10-ата минута, а 2 минути по-късно удвои преднината на България. Катерина-Мария Равначка се разписа в 14-ата и 31-ата минута, а Балиова оформи резултата преди почивката с третото си попадение в 36-ата минута.

След паузата българските националки продължиха да доминират. Равначка оформи своя хеттрик в 52-ата минута, а Александра Райкова покачи на 7:0 в 62-ата. Елиза Дево реализира осмото попадение в 70-ата минута, Рая Бонева се разписа в 80-ата, а Равначка оформи крайното 10:0 в 82-ата минута.

В последния си мач от квалификационната група B2 България ще се изправи срещу Ирландия на 13 октомври от 13,00 часа.

В първия нашите паднаха 0:1 от Грузия.