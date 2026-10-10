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https://www.24chasa.bg/sport/article/23710814 www.24chasa.bg

България с балканската титла по художествена гимнастика за девойки

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Националният отбор на България стана безапелационен балкански шампион по художествена гимнастика за девойки - младша възраст на първенството в Истанбул.

Арина Швец, Миа Александрова, Виктория Евтимов и Дария Манчева събраха общ актив от 95.250 точки и изпревариха с огромната разлика от 3,650 точки домакините. На трето място се нареди Румъния с 91,150.

Нашите влязоха и на четири от четири финала. Миа Александрова, голямата дъщеря на техническия директор на ЦСКА и бивш национал по футбол Михаил Александров е с първа оценка на топка. Съдийките и дадоха 25,850 точки, което трудно се постига и на състезания за жени. Арина Швец също е с първа оценка на обръч с 24,400 точки. Дария Манчева е втора на лента с 22,800, а Виктория Евтимов остана пета на бухалки с 22,200.

Съдии за България на първенството са Християна Тодорова и Цвета Кузмова. Днес Тодорова бе в панела за артистичност (A), а Кузмова - съдия на линия.

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