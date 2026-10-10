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В Хърватия: Роберт Просинечки може да поеме България от 2027-а

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Роберт Просинечки Снимка: instagram.com/prosinecki_official/

Хърватската легенда Роберт Просинечки е фаворит за нов селекционер на националния отбор на България по футбол, съобщава вестник „Ютарни Лист". Вчера бишният играч на "Реал" и "Барса" е преговарял с управата на БФС, се казва още в информацията.

Според изданието президентът Георги Иванов се е свързал с Просинечки веднага след загубата от Исландия (0:3) и го е поканил на преговори в София. Хърватинът разполага с богат опит начело на националните тимове на Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргизстан.

Той е водил още сръбския гранд „Цървена звезда", турските „Кайзери" и „Денизли", словенския „Олимпия" (Любляна) и хърватския „Рудеш".

Очаква се до сряда да стане ясно дали Просинечки ще поеме българския тим от 2027-а. 

Той стартира кампанията в Лигата на нациите под ръководството на Александър Димитров. След 0:0 с Естония в Пловдив селекционерът подаде оставка.

Временно бе назначен треньорът на юношите до 19 г. Атанас Рибарски. Той ще води България в ноемврийските мачове с Исландия (13-и в София) и Естония (16-и гостуване).

Роберт Просинечки Снимка: instagram.com/prosinecki_official/

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